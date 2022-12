Montevago, scomparso 89enne: al via ricerche

A Montevago da circa 20 ore non si hanno notizie di Giuseppe Ambrogio di 89 anni. In corso ricerche da parte dei Vigili del fuoco con l’uso di droni e unità cinofile.

L’appello del figlio Baldo postando la foto di suo padre ” Questo Singore è mio padre Giuseppe Ambrogio detto lu zu Peppino. È scomparso da ieri mattina il 13.12.2022. Per favore vi chiedo gentilmente se qualcuno lo vedesse può contattare o il 112 oppure al mio numero 3396059073. È una persona molto gentile non è cattivo. Vi ringrazio tutti per il favore”.

All’operazione di ricerca stanno partecipando Vigili del Fuoco e Carabinieri con l’uso di droni e unità cinofile. Domani arriveranno altre unità.