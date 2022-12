Picchia la madre e il fratello disabile, condannato a due anni

Ha minacciato e picchiato la madre, preso a calci e pugni il fratello disabile se non otteneva i soldi per acquistare la dose di crack.

Un incubo per una famiglia di Corso dei Mille a Palermo. Una delle tante famiglie lasciate da sole a gestire la tossicodipendenza di uno dei componenti del nucleo familiare.

Gli agenti del commissariato di Brancaccio più volte sono andati in casa del giovane per soccorrere i parenti aggrediti con frasi ingiuriose e percossi a tal punto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118.

Il gup Nicola Aiello ha condannato un giovane di 32 anni palermitano a due anni di reclusione, la pena non è stata sospesa, accusato di maltrattare e aggredire ripetutamente i familiari.

In quella casa il crack aveva portato l’inferno. Suppellettili distrutte, oggetti lanciati in aria.

Sedie lanciate con violenza contro i propri cari. Quanto era in crisi di astinenza quel figlio non riusciva a trattenere la furia e la rabbia, Una condizioni che tante famiglie conoscono e hanno vissuto sulla propria pelle.