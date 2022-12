Scontro sui lavoratori Covid19, verso la proroga dei contratti in scadenza

“Sicuramente faremo una proroga del loro contratto, la normativa nazionale ci consente comunque di adottare altri provvedimenti ancora più solidi”. Mette fine alle polemiche con un inatteso intervento pubblico l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. L’assessore rassicura i cosiddetti “lavoratori Covid19”, ovvero quelli del bacino composto da personale medico, sanitario ed amministrativo impiegato durante il periodo più difficile della pandemia, il cui contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Il tema dei lavoratori Covid19 era stato citato in aula, durante il dibattito sulle variazioni di bilancio, da Ismaele Lavardera (Sicilia Vera) e da Luigi Sunseri (M5s) mentre il Pd ha presentato una mozione per chiedere al governo l’avvio di un percorso di stabilizzazione.