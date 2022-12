Auto si ribalta dopo schianto con guardrail a Punta Bianca, ferito conducente

Pauroso incidente autonomo a Punta Bianca. Una Opel Corsa, per motivi ancora in corso di accertamento, si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail. L’impatto è stato violento.

Il conducente del veicolo è rimasto ferito ma, secondo prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni. L’uomo è comunque stato trasferito all’ospedale di Agrigento per le cure mediche del caso. Sul posto gli agenti della sezione Volanti e il personale sanitario.