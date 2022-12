Commissione Antimafia all’Ars, Mancuso (FI) è tra i nuovi componenti: “Garantirò impegno contro un cancro sociale da estirpare”

“La lotta alla criminalità organizzata parte sia a livello culturale che soprattutto istituzionale. Le due componenti sono complementari per estirpare un cancro sociale. Ecco perché non posso che essere onorato e orgoglioso per la nomina a componente della nuova Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. Molto è cambiato in questi anni, specie nella consapevolezza collettiva. Concordiamo però che altro c’è ancora da fare, a cominciare dalle nuove generazioni. Da parte mia posso garantire l’impegno e la serietà al servizio dei cittadini, per contrastare in modo chiaro e tranciante un fenomeno che in terra siciliana non può e non deve essere più consuetudine”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Michele Mancuso.