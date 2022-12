Crisi uva Italia, tenuto incontro in assessorato: allo studio soluzioni per gli agricoltori

Si è tenuto, presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, un incontro con l’Assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura, Dario Caltabellotta, al fine di discutere della crisi di mercato che ha colpito l’Uva da Tavola IGP e cercare interventi volti ad alleviare la situazione catastrofica venutasi a creare per i produttori e le aziende.

A presenziare all’incontro sono stati i due comuni capofila dei distretti dell’Uva da Tavola IGP: Mazzarrone e Canicattì, coi rispettivi sindaci, Giovanni Spata e Vincenzo Corbo. Presenti, inoltre, gli assessori comunali all’agricoltura Lillo Burgio e Salvatore Alessi, in rappresentanza rispettivamente dei Comuni di Naro e Castrofilippo, facenti parte del distretto di Canicattì.

Tra le altre cose, si è convenuto di far sì che aziende e imprenditori agricoli possano avvalersi di una moratoria per quanto riguarda i prestiti agrari in scadenza.. L’Assessore Sammartino, inoltre, ha comunicato che nei prossimi giorni verrà emanato un bando pubblico che permetterà agli agricoltori di ottenere un piccolo recupero sulle spese effettuate (per l’energia elettrica sarà di 0,20 € per kW e di 0,20 € per litro sul gasolio).

Tra gli interventi a lungo termine si sta valutando una misura che possa portare alla riconversione varietale e incrementare l’attività di rinnovamento. Tra le richieste avanzate anche l’ipotesi di un contributo da riconoscere agli agricoltori che vogliano intraprendere azioni di estirpazione. Allo stesso tempo, i presenti hanno sostenuto che sarebbe necessario stipulare un contratto di filiera capace certamente di migliorare la situazione attuale dei produttori. Tra le idee valutate, anche l’attivazione di una misura di “cantina sociale”che implichi un prezzo equo corrisposto dalla Regione agli agricoltori che si vedono costretti, in ultima ipotesi, a conferire il loro prodotto presso le cantine con destinazione a succo d’uva o derivati.