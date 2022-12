Affidata gestione dei parcheggi nel Parco Archeologico

Il Parco Archeologico di Agrigento ha affidato in via definitiva il servizio di gestione dei parcheggi dell’Ente. Si tratta di quattro aree: l’area di Porta V, nel quartiere Sant’Anna, per un totale di 280 posti auto, 50 scooter e 15 camper; l’area del Museo Archeologico a San Nicola per 100 posti auto, 50 scooter e 10 camper; l’area del tempio di Giunone per un totale di 270 auto e 50 scooter; l’area di casa Sanfilippo per un totale di 30 auto e 6 camper.

Il servizio è stato affidato, dopo procedura negoziata Mepa, all’azienda Ecoparking srl di Lascari. La ditta gestirà i parcheggi per i prossimi quattro anni con possibilità di proroga. Il bando prevede che l’azienda fornisca anche le casse automatiche, un servizio telematico di rendicontazione degli incassi, l’installazione di barriere automatiche nei varchi di ingresso e uscita, la manutenzione delle aree e del verde.