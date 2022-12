Agrigento, chiude la storica libreria Deleo

“Cessiamo l’attività”. È il cartello che campeggia sulla vetrata della storica libreria Deleo, in via XXV Aprile, ad Agrigento. Chiude i battenti uno dei luoghi di cultura che ha accolto generazioni di agrigentini amanti dei libri. Ufficialmente si parla di pensionamento, come annunciato dal titolare Gero Deleo sui social. In ogni caso non sono mancati gli attestati di stima che, in breve tempo, hanno “riempito” la pagina Facebook della libreria.

Questo il post della libreria: “È stata per me un paracarro ai bordi della strada. L’auspicio di un buon inizio di giornata la buona sera prima di ogni ritorno a casa. La possibilità di condividere un pensiero,per riavere in cambio un momento di attenzione e di dedizione. Con la vostra passione , il profondo amore per i libri e al contempo, il rispetto incondizionato per le persone,siete riusciti a far sentire ognuno di noi, ogni singolo cliente, una persona speciale, un vero amico. Sarà dura rinunciare a tutto questo. Se è vero che ogni cosa ha una fine al punto preferisco i puntini di sospensione…per rivedervi altrove,a dare ancora un volto ad una parte della città quella che accoglie il prossimo e sorride alla vita. Grazie”.

Così l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto: “Chiude una libreria ad Agrigento . La libreria Deleo. Qualunque siano le ragioni di fondo è la chiusura di un riferimento per la cultura . È una notizia che non fara’ clamore ma la considero molto triste per la città. Auguro il meglio a Gero e consorte.”