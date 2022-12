La ‘Mandorlata’ a Campobello di Licata

La ‘Mandorlata’ è la manifestazione che si terrà, domenica 18 e lunedì 19 dicembre, a Campobello di Licata, in Piazza XX Settembre, a cura del Comune e dell’associazione La Rietina, col patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e Sviluppo rurale, sotto la direzione di Tano Avanzato. “Siamo felici di comunicare alla cittadinanza – informa il sindaco Antonio Pitruzzella – che nella nostra Campobello si svolgerà la prima edizione della “Mandorlata”, un evento che avrà come obiettivo quello di valorizzare nel nostro territorio la mandorla e i suoi derivati.

La tradizione della lavorazione della mandorla ha radici ben profonde nella nostra città e con questo evento vogliamo iniziare un processo che porti ad un riconoscimento importante del nostro marchio, delle nostre attività, della nostra produzione”. Domenica: dalle ore 9, itinerari di cultura popolare, esposizione di carretti siciliani e Mercatini di Natale. Alle ore 12 inaugurazione. Alle ore 17, presso la sala Virgilio del centro polivalente per i servizi socio – culturali, convegno sul tema “Quale futuro per la mandorlicultura siciliana, Valorizzazione ambientale del comparto”. Saluti del sindaco Antonio Pitruzzella. Interverranno: Ignazio Vassallo, coordinatore regionale della filiera frutta in guscio, che si soffermera’ su “La mandorlicultura tra tradizione ed innovazione”; Francesco Marra, ordinario di coltivazioni arboree Unipa Palermo, il quale trattera’ il tema “Qualita’ delle mandorle siciliane in pasticceria. Ore 19,30 spaghettata con mandorle, degustazione gratuita, a cura di “Risto Bar Eden”. Alle ore 20 esibizione del coro polifonico alma Laetitia cantorum, diretto dal maestro Valentina Alabiso. La kermesse proseguirà lunedì.

Giovanni Blanda