Sciacca, al via Ztl nel centro storico fino al 30 dicembre

Natale in centro storico, a Sciacca, per fruire a piedi nelle sue vie, nei suoi vicoli e nelle sue piazze delle suggestive atmosfere di fine anno, partecipare con serenità alle iniziative e agli eventi programmati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, imprese, club service e scuole. Il vicesindaco Gianluca Fisco e l’assessore alla Viabilità Valeria Gulotta rendono noto che è stato predisposto anche un calendario della ZTL, della zona a traffico limitato per le festività natalizie nell’area del centro storico compresa tra Corso Vittorio Emanuele, Via Roma e Via Licata.

La Ztl partirà questo fine settimana. Sarà istituita da domani, venerdì 16 dicembre, a venerdì 30 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21 (faranno eccezione le giornate del 24 e del 26 dicembre quando non ci sarà ZTL). Il 25 dicembre la ZTL inizierà alle ore 21 per terminare alle ore 01,00 di notte.

L’accesso nelle aree chiuse alla circolazione veicolare nel Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Piazza Friscia con l’incrocio con Via Gerardi), nella Via Roma e nella Via Licata (tratto compreso tra Piazza Friscia e piazza Marconi) sarà consentito solo a particolari categorie di utenti: residenti munti di pass, mezzi delle Forze dell’Ordine, mezzi della Polizia Municipale, mezzi del Pubblico Soccorso, mezzi del servizio di trasporto pubblico, veicoli esclusivamente elettrici, veicoli al servizio di persone diversamente abili.