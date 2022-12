Agrigento, caldaia esplode in un appartamento al Viale della Vittoria

Momenti di panico la scorsa notte al Viale della Vittoria, nel cuore di Agrigento. Una caldaia che alimentava un boiler è esplosa improvvisamente danneggiando un appartamento al terzo piano. Un forte boato è stato avvertito in tutto il quartiere e i detriti hanno anche colpito alcune auto parcheggiate in strada. L’esplosione si è verificata intorno le 2.30.

Nessun danno a persone, per fortuna. La deflagrazione ha sventrato l’intero balcone. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, polizia e carabinieri che hanno lavorato per mettere in sicurezza lo stabile e la zona.