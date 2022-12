Casteltermini, al via la riqualificazione del Cine-Teatro “Enzo Di Pisa”

Il Comune di Casteltermini ha siglato il contratto di appalto con la “Saturno Electric s.r.l.”, l’impresa aggiudicataria che realizzerà i lavori per la messa a norma e la riqualificazione del Cine-Teatro “Enzo Di Pisa”, struttura che, purtroppo, è rimasta chiusa per troppi anni.

La sua qualificazione, con la conseguente riapertura al pubblico, permetterà di restituire alla comunità castelterminese un’opera che ha da sempre rappresentato un presidio culturale di grande valenza storica. Ricordo a tutti che i primi atti pubblici in cui viene menzionato il Teatro di Casteltermini risalgono al lontano 1800.

“Il teatro è la culla della comunità, una comunità che deve essere accolta, ascoltata e soddisfatta. Il nostro Cine-Teatro “Enzo Di Pisa”, purtroppo, ha avuto negli ultimi anni una sorte avversa. Il suo ripristino, con interventi di recupero e con la dovuta messa a norma, è stato uno dei capisaldi del mio programma elettorale”, dichiara il Sindaco Gioacchino Nicastro. “Il finanziamento per il suo recupero, infatti, era stato comunicato nel novembre 2019 dall’allora Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, purtroppo, l’emergenza pandemica ha rallentato ulteriormente il già l’iter che avrebbe dovuto portare alla sua riapertura in tempi brevi. Tutto ciò, naturalmente, è stato possibile realizzarlo soprattutto grazie ad un’ Amministrazione attenta ai bisogni e alle richieste dei cittadini: il lungo lavoro di progettazione, l’impegno costante, l’attenzione continua alle istanze poste in essere dalla cittadinanza hanno portato a questo grande risultato. Vorremmo poter dire che il Cine-Teatro “Enzo Di Pisa” riaprirà i battenti a breve, anzi a brevissimo, ma, visti i precedenti, la cautela è d’obbligo”, ha concluso il primo cittadino.