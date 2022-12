La Sicilia portatrice di grande musica in Italia e nel mondo

Nella vita di ogni persona arrivano sempre quei momenti in cui, per una ragione o per l’altra, ci si pone delle domande fondamentali che tendono ad ampliarsi ulteriormente una volta che queste vengono digitate in rete.

Un rapido volo sulla tastiera e si cercherà di dare risposta al quesito Hitstars è un operatore sicuro?, che cosa dicono le recensioni sul conto di Hitstars, che tempo farà domani, quali sono i migliori regali da fare all’ultimo minuto per il Natale, il Santo del giorno, i principali accadimenti nel mondo e/o in regione e così via.

Insomma, come avrete potuto ben intuire, un po’ come nei giochi presenti sulle recensioni di Hitstars, si tratta di una marea di domande e risposte che, quando vengono per l’appunto cercate sul web, trovano comunque un minimo comun denominatore.

Soprattutto per quanto riguarda le ricerche da desktop, il più delle volte gli utenti decidono di dare un sottofondo musicale alla cosa per ingannare il tempo e scoprire anche qualche informazione in più. Guardando al panorama musicale italiano, dunque, vi siete mai chiesti in che modo la Sicilia abbia contribuito a dare il suo personalissimo contribuito alla sua crescita e popolarità?

Se non l’avete ancora fatto ecco qui dunque alcuni nomi di artisti che hanno contribuito, e che proseguono in questa loro attività, a rendere grande il nome della Sicilia all’interno del mondo delle sette note.

Franco Battiato

Naturalmente non si poteva che cominciare dal Maestro Franco Battiato, scomparso a maggio del 2021, che si è confermato come uno degli artisti più poliedrici e sperimentali. Nato come Francesco e “battezzato” Franco da Caterina Caselli, nello stesso periodo lanciò anche un tale Guccini, Battiato ha saputo esplorare tutti i reami della musica partendo dal progressive rock fino a toccare le vette più alte della musica d’autore dedicandosi anche a cinema, teatro, libri, quadri e fumetti.

Ricky Portera

All’anagrafe meglio noto come Vincenzo Portera il suo nome, o forse è meglio dire la sua sei corde, è da sempre stata al servizio delle migliori produzioni italiane. Inizia infatti la sua carriera come chitarrista di Lucio Dalla per poi passare ad altri artisti come Loredana Bertè, Ron ed Eugenio Finardi. In seguito fonderà poi gli Stadio con Gaetano Currieri e, dopo la sua militanza nel gruppo, presterà la sua chitarra decisamente rock ad artisti come Samuele Bersani, Nek e le Custodie Cautelari oltre che a renderla la base della sua discografia solista.

Carmen Consoli

A volte capita di incontrare nel corso della propria vita delle persone che sembrano davvero “nate” per fare una determinata cosa. Questo è infatti il caso di Carmen Consoli, meglio nota come “la cantantessa”, che si avvicina allo studio della chitarra in tenera età grazie alla spinta del padre. Neanche quattordicenne si esibisce nei vari locali e poi, negli anni Novanta, dà inizio alla sua discografia ufficiale. Da ricordare che il suo secondo album, “Confusa e felice”, è finito nella lista dei cento migliori dischi italiani stilata dalla rivista Rolling Stone e sue sono le note in alcuni film di Gabriele Muccino.

Giuni Russo

Tra le voci femminili più peculiari di tutta la musica italiana c’è di sicuro quella di Giuni Russo, all’anagrafe Giuseppa Romeo, che canterà uno dei “tormentoni” per eccellenza degli anni Ottanta, ovvero “Un’estate al mare” scritta dal già citato Battiato con il quale collaborerà più volte, e da “Mediterranea” in poi non si fermò mai. Una vita travagliata ed una voce assolutamente fuori dagli schemi la resero comunque un’artista davvero imprescindibile per chi vuole approfondire la musica italiana. Per gli intenditori ricordiamo poi che compare come corista, con lo pseudonimo di Giusy Romeo, nell’album “Ys” del Balletto di Bronzo.

Mario Biondi

Nato come Mario Ranno, il cantante catanese si ribattezza Mario Biondi in onore del padre che utilizzava lo stesso “cognome d’arte”. Sin da piccolo canta, come molti artisti, nel coro gregoriano della chiesa, ma non sono queste le canzoni alle quali lui è destinato. Facendo pratica di inglese riesce dunque a girare l’Italia nelle piazze cantando il soul ed il blues facendo addirittura da spalla al mitico Ray Charles. Per tutto ciò Biondi ha poi ringraziato in più interviste l’amico compositore Gianni Bella oltre che la musica di grandi artisti come Al Jarreau.

Altri nomi da tenere sempre a mente

Naturalmente si potrebbe andare avanti praticamente all’infinito, tante sono le note scaturite dall’Isola, ma per correttezza è meglio ancora fare qualche citazione “d’obbligo”.

Bisogna infatti citare Cristiano Malgioglio, soprattutto nelle vesti di autore, Roy Paci, famoso anche per la collaborazione con gli Aretuska, il duo de Il Pan del Diavolo ed anche La Rappresentante di Lista che ha fatto ballare tutta l’Italia con il singolo “Ciao ciao”.