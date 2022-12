Parrucchiere con 10 dipendenti in nero, denunciato e maxi multa

I carabinieri di Catania hanno denunciato un parrucchiere che impiegava nella sua attività commerciale, nel quartiere Cibali, 10 lavoratori in nero.

Dai controlli, nell’ambito dell’operazione Buon Natale sicuro, è emerso che nessuno della manodopera avesse un contratto, come riscontrato anche all’Inps, da cui terminali non risulta alcuna posizione previdenziale aperta per quel tipo di mansione.

Il proprietario del locale dovrà affrontare un procedimento giudiziario ma i guai per lui non sono finiti perché i carabinieri hanno emesso una sanzione salata, per un importo di 36 mila euro.