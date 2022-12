Seconda ed ultima giornata, a Campobello di Licata, della ‘Mandorlata’, in Piazza XX Settembre, a cura del Comune e dell’associazione La Rietina, col patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e Sviluppo rurale, con la direzione di Tano Avanzato. E’ la prima edizione della manifestazione, “un evento che ha come obiettivo quello di valorizzare nel nostro territorio la mandorla e i suoi derivati”.

La tradizione della lavorazione della mandorla ha radici ben profonde nella cittadina campobellese.

Il programma di oggi (Lunedì)

ore 9: Esposizione dei carretti siciliani e itinerari culturali e popolari nelle piazze xx settembre, della Vittoria e Marconi, e creazioni artistiche con le mandorle realizzate dalle scuole Zappa e San Giovanni Bosco, a cura della ditta Domeda di Edera Rizzo.

Ore 11: in piazza xx Settembre creazione artistica di torrone di mandorla, della Cereal agrigentina di Middioni. Ore 19: in piazza xx settembre ‘zabinata’, con degustazione gratuita. Ore 20,30: intervento musicale di Dorita e Luigi.

Ore 21: premiazione delle opere artistiche.

GIOVANNI BLANDA