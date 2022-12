Si sgancia il freno a mano e un pulmino piomba su quattro bimbi: feriti in ospedale

Quattro bambini che frequentano la scuola elementare “Mariano Rossi” di Sciacca sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato all’istituto superiore “Calogero Amato Vetrano”. Per cause ancora in corso di accertamento, un pulmino parcheggiato in discesa improvvisamente si è mosso e, senza controllo, è finito sulla scolaresca che era stata invitata e stava partecipando ad una manifestazione all’aperto, investendo alcuni dei presenti, che essendo di spalle non si sono accorti del sopraggiungere del mezzo.

Immediati i soccorsi, i bambini sono stati trasportati all’ospedale di Sciacca. Da quanto si apprende nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Una bambina ha subito un trauma al ginocchio, e i sanitari stanno valutando il da farsi. L’episodio comprensibilmente ha creato apprensione e panico.

Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale per gli accertamenti necessari.