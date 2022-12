Agrigento, ladri portano via 780 euro da supermercato

Ladri in azione al supermercato Max in via Caruso Lanza, nella zona del campo sportivo di Agrigento. Ignoti, dopo aver scassinato la saracinesca, sono entrati nell’attività commerciale riuscendo a portare via 780 euro in contanti. A fare la scoperta sono stati i titolari e i dipendenti del supermercato l’indomani mattina. Al proprietario non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare il furto. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.