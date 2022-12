Oggi (martedì 20 dicembre), a Campobello di Licata), votazioni per la Democrazia Partecipata, presso il Centro Polivalente per i servizi socio-culturali, nella sala “Virgilio”, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 17.30. Si e’ votato anche ieri, lunedì.

Sarà possibile votare per i seguenti progetti:

1 Una scuola inclusiva

2 Campobello SI-CURA

3 Grest estivo persone speciali 2022

4 Lotta al randagismo.

E’ il Comune di Campobello di Licata a promuovere l’iniziativa, con parte dei fondi del bilancio comunale, in virtu’ della normativa nazionale.

Giovanni Blanda