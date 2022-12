Piccola boccata d’aria per le imprese, cassa regionale attiva fino al 23 dicembre

La regione ha prolungato l’operatività della cassa fino al 23 dicembre in seguito ad una disposizione del presidente della Regione Schifani. Nei giorni scorsi era stato lanciato una appello da varie associazioni di categoria, tra cui l’Ance. In ballo ci sono diversi milioni di euro che la regione ancora deve alle imprese che si sono aggiudicate diverse commesse della regione, commesse però non ancora saldate. Numerosi gli appelli nei mesi sorsi caduti però nel vuoto. La speranza adesso è che il nuovo governo regionale inizia a pagare le imprese che rischiano il fallimento come già paventato diverse volte dal sindacato dei costruttori.

“Abbiamo prontamente recepito le aspettative d’imprese e stakeholder siciliani, prolungando l’operatività della cassa regionale fino al 23 dicembre. Attraverso una specifica direttiva del governo Schifani, evitiamo che i pagamenti si interrompano oggi, la data fissata in precedenza, e che numerose e attese liquidazioni vengano rinviate a dopo le ferie”. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, rendendo noto di aver disposto il differimento della chiusura della contabilità della Regione, inizialmente previsto per il 12 dicembre.