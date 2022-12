Montevago, Pnrr: finanziato progetto per assistenza domiciliare anziani

E’ stato ammesso a finanziamento il progetto di assistenza domiciliare delle persone anziane presentato dal comune di Montevago nell’ambito dell’Avviso pubblico Avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali PNRR, M5 C3 I1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.

Il finanziamento concesso, nel quadro dei primi fondi del Pnrr destinati ai comuni classificati come aree interne, ammonta a 300 mila euro. La graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale.

Il progetto del comune di Montevago, denominato A.c.c.u.r.a, prevede: attività di assistenza e cura della persona, igiene e cura personale, aiuto per alzata e rimessa a letto, vestizione, mobilizzazione persone allettate, attività di assistenza nelle funzioni della vita quotidiana, preparazione pasto, assistenza all’assunzione, riordino cucina sostegno e sollievo ai familiari, attività di assistenza per l’igiene e riordino dell’abitazione, supporto nella gestione domestica tramite prestazioni di lavanderia e stireria.

Saranno impegnati nel progetto un assistente sociale, uno psicologo, tre operatori socio assistenziali, un ausiliario e un animatore. E’ previsto anche l’acquisto di apparati di teleassistenza, tra i quali un terminale di telesoccorso, dei telecomandi per assistenza, dei pulsometri e altri dispositivi sanitari.

Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo: “E’ un progetto importante che ci consentirà di assistere al meglio i nostri anziani nelle loro abitazioni. Un’opportunità che abbiamo colto al volo come altri finanziamenti del Pnrr: quelli per la ristrutturazione della palestra comunale, la ristrutturazione delle case popolari e per la prosecuzione dei lavori di recupero della vecchia chiesa Madre. Ringrazio tutti i dirigenti e i dipendenti comunali per essere sempre attenti sui bandi e pronti nella redazione dei progetti in armonia con l’amministrazione comunale. Faremo attenzione ai nuovi bandi del Pnrr destinati ai piccoli comuni nel tentativo di intercettare quante più risorse possibili per migliorare le condizioni del nostro paese e la qualità di vita dei nostri concittadini”.