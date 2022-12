Omicidio del cardiologo a Favara, Vetro resta in carcere

Adriano Vetro, l’autore dell’omicidio del cardiologo favarese Gaetano Alaimo, resta in carcere. Lo ha disposto il tribunale della Libertà di Palermo, presieduto dal giudice Simona Di Maida, che ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Il Riesame conferma così (annullando solo la parte relativa alla ricettazione per la quale non era stata chiesta alcuna misura) la decisione del gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo.

L’avvocato Santo Lucia, difensore dell’indagato, era tornato a chiedere gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto alla luce “della confessione e dell’atteggiamento di piena collaborazione”. Vetro, 47 anni, incensurato, collaboratore scolastico a Caltanissetta, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto illegale di arma e ricettazione.