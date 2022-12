Aragona, minacce di morte a operaio: denunciato 71enne

Un pensionato di 71 anni è stato denunciato per aver minacciato di morte un operaio 36 anni dopo una lite avvenuta per le strade di Aragona. I due si sono incontrati in una via del centro.

Gli animi, così come i toni, si sono accesi immediatamente e il pensionato avrebbe rivolto pesanti minacce al più giovane.

Quest’ultimo si è recato alla locale stazione dei carabinieri e ha denunciato il rivale. Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo alla base della lite.