Favara, furto alla gioielleria: almeno 50mila euro il bottino

Ammonterebbe ad almeno 50 mila euro il bottino del maxi furto avvenuto alla gioielleria Urso di Favara. Ad entrare in azione almeno due ladri con una azione precisa e studiata nei minimi dettagli.

I malviventi hanno disattivato il sistema di allarme con il sistema della schiuma e sono riusciti ad entrare all’interno della sala. Una volta dentro hanno aperto la cassaforte e svaligiato il negozio di collane, oro, preziosi e gioielli. Poi la fuga.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Tenenza di Favara e dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. In corso l’analisi delle telecamere di alcune attività commerciali presenti in via Vittorio Emanuele.