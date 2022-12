“La privatizzazione degli aeroporti con l’aumento dei costi dei biglietti da e per la Sicilia sono temi separati, non c’è alcuna connessione tra loro. Se un aeroporto internazionale qual è il Falcone-Borsellino risulta appetibile per il mercato sarebbe meglio quotarlo in borsa piuttosto che venderlo ai privati, in maniera da garantirsi una golden share per la parte pubblica. Quanto al costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia, che hanno raggiunto livelli paradossali, sarebbe meglio un’azione tempestiva dell’Antitrust che evitasse il “cartello” tra compagnie aeree e adeguasse l’importo alle tratte sociali, attese le condizioni di svantaggio derivanti dall’insularità che ormai è principio costituzionale da qualche settimana”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato della Lega-Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.