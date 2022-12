Licata, stop alla vendita bevande in vetro e locali chiusi alle tre

Su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino all’8 gennaio 2023, dalle ore 3 del giorno successivo, è fatto divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo potrebbe risultare di pericolo per la pubblica incolumità. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

Lo ha stabilito il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con ordinanza n. 112 del 20 dicembre 2022, in occasione degli eventi previsti per le Festività Natalizie.

Inoltre, l’ordinanza dispone:

è sempre consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro se il consumo avviene all’interno dei locali e nelle aree esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico;

è imposta, con decorrenza immediata e fino all’8 gennaio 2023, la chiusura dei locali dove si somministrano bevande, entro e non oltre le ore 3 del giorno successivo;