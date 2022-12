Solidarietà, l’olio della Valle dei Templi donato all’associazione Volontari di strada

E’ ormai divenuta una bellissima tradizione: la donazione, da parte del Parco Archeologico di Agrigento, dell’olio prodotto dalle olive coltivate all’interno della Valle dei Templi. E cosi, anche quest’anno, il Parco ha donato, come in passato, ben 160 litri di olio. Un gesto di grandissimo valore umano e sociale che ha commosso ed onorato tutti i componenti dell’associazione, a partire dalla presidente Anna Marino: “Esprimo ufficialmente e pubblicamente a nome mio personale, dei soci e di tutto lo staff che mi collabora, sentimenti di ringraziamento nei confronti del Parco Archeologico, per aver donato alla nostra associazione 160 litri di olio. Con il Direttore, Roberto Sciarratta, sensibile ai valori della condivisione e della solidarietà, da anni esiste un rapporto di strettissima collaborazione. Il gesto compiuto dal Parco e dal suo Direttore ripaga di tante piccole e grandi delusioni – continua Marino – che quotidianamente costellano il nostro cammino che non ci consente, a volte, di fare più di quello che facciamo o vorremmo fare. Adesso procederemo, già in occasione delle prossime festività, alla distribuzione dell’olio donato alle numerose famiglie bisognose che l’associazione – conclude Marino – ormai da decenni assiste con particolare dedizione, pur tra mille difficoltà”.