Campobello di Licata, Assunzione di Assistente sociale

La Pubblica amministrazione di Campobello di Licata, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, ha provveduto, facendo seguito all ‘approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale ‪2022-2024‬, da parte della Cosfel, a stabilizzare a tempo pieno un’ assistente sociale, la quale era gia’ stata assunta a tempo determinato dal Distretto sanitario D3. Piena soddisfazione ha espresso il sindaco Antonio Pitruzzella per la stabilizzazione, poiche’ ‘l’Ente di Campobello di Licata e’ stato il primo dei Comuni dal Distretto a procedere in tal senso’. ‬

GIOVANNI BLANDA