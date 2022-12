Campobello di Licata, Comune: Servizio tesoreria Affari finanziari

Determina a contrarre per procedura aperta per affidamento di offerta, (Rdo) sul Mercato elettronico pubblica amministrazione (Mepa), del servizio di tesoreria, fino al 2027, al Comune di Campobello di Licata, per un importo di euro 35 mila euro. La determina dell’area finanziaria in quanto, a fine anno, il 31 dicembre 2022, scadra’ la convenzione del Comune col Banco di Sicilia

GIOVANNI BLANDA