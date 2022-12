Comuni marginali, contributi per chi si trasferisce o apre attività a Naro

È stato pubblicato sull’albo pretorio del comune di Naro il bando (qui il link: https://bit.ly/3hNO3PT) per l’accesso alle risorse stanziate dal Fondo di sostegno ai comuni marginali”, di cui l’Ente è stato riconosciuto beneficiario.

Oltre 133mila euro, ma si tratta solo della prima di tre annualità, che potranno essere utilizzate per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni; per concedere contributi che agevolino l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole sul territorio di Naro o per i nuclei familiari che si trasferiranno nella “Fulgentissima”.

“Si tratta di risorse preziose, perché potranno mettere in moto un meccanismo virtuoso nel nostro paese – spiega il sindaco Maria Grazia Brandara – funestato dall’ emigrazione. In tempi di south working e di lavoro Smart, i piccoli centri possono fare la differenza e bandi come questo sono uno strumento utile a invertire la tendenza e anche a portare risorse umane ed economiche in città”.

Le domande andranno presentate entro le 13 del 31 gennaio 2023 via posta certificata all’indirizzo protocollo.naro@pec.it o consegnate brevi manu all’ufficio protocollo del Comune.