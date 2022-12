Corecom Sicilia “Nuovo garante infanzia a Palermo punto di riferimento”

Il sindaco Roberto Lagalla ha nominato

Giovanna Perricone “Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza” del

Comune di Palermo.

“L’indubbia caratura accademica e la rilevante esperienza professionale maturata nel campo delle scienze psicologiche e pedagogiche – che si rispecchia anche in un rilevante numero di monografie, articoli e saggi – fanno della professoressa Perricone un sicuro punto di riferimento per chiunque operi a difesa dell’interesse dell’infanzia e dell’adolescenza” si legge nella nota del Corecom Sicilia che manifesta apprezzamento per la nomina.

“Il Corecom Sicilia, che da qualche mese sono stato chiamato a guidare, ha tra le proprie più pregnanti funzioni quella di monitorare con scrupolo e attenzione il rapporto tra televisione e minori – ha osservato il presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana Andrea Peria Giaconia -. In quest’alveo auspico che possa incanalarsi e crescere sempre di più un rapporto di stretta e leale collaborazione, pur nella diversità di ruoli e funzioni, tra l’Organismo che rappresento e l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo nella convinzione che un adeguato ‘lavoro di squadrà possa rafforzare ogni utile azione e sforzo nell’interesse di bambini e ragazzi. Alla professoressa Giovanna Perricone gli auguri per un proficuo lavoro”.