Agcom detta la linea sul calcio in tv, ma i consumatori continuano a lamentare disservizi

il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le linee guida che disciplinano la commercializzazione dei diritti di trasmissione del campionato di calcio della Serie A per il triennio 2024-2027. Un atto su cui l’associazione Codici interviene, sottolineando che mentre si guarda al futuro, c’è un presente che registra problemi irrisolti.

“Ancora oggi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – riceviamo segnalazioni da parte di consumatori che lamentano disservizi con l’abbonamento sottoscritto. C’è chi non riesce ad accedere ai contenuti, chi protesta per una qualità scadente, chi segnala difficoltà nell’ottenere assistenza dal servizio clienti. I casi principali sono quelli di Dazn ed Eleven Sports. Dispiace constatare che queste situazioni si trascinano ormai da mesi, anzi da anni, a tal punto che si sta diffondendo una sorta di rassegnazione tra gli utenti, che si stanno ormai abituando ad un servizio qualitativamente non altezza, in un contesto generale dominato, invece, da politiche che puntano alla modernizzazione di un settore che, guardando a questi casi, appare puramente teorica. Nonostante i richiami, gli impegni e le promesse, ci sono ancora problemi. Disagi gravi ed inaccettabili, su cui torniamo a chiedere interventi forti e decisi, per tutelare i consumatori”.

Del resto, nelle linee guida di Agcom sono state inserite anche indicazioni dettagliate per assicurare il rispetto degli standard di regolarità del servizio e di qualità trasmissiva. Gli Sportelli di Codici restano a disposizione dei consumatori per raccogliere le segnalazioni di eventuali problemi con l’abbonamento e disservizi nella visione delle partite di calcio della Serie A e di altri eventi, anche non sportivi. È possibile contattare l’associazione al numero 06.55.71.996 o all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.