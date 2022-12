Sette milioni per la Pedemontana, ecco il finanziamento Anas per la progettazione esecutiva

Sette milioni di euro per la progettazione esecutiva della Pedemontana, la grande arteria che permetterebbe di cambiare il volto del traffico nella città di Palermo, scavalcando la circonvallazione e alleggerendo il traffico un po’ ovunque.

E’ in fase conclusiva l’iter che porterà alla progettazione esecutiva dell’opera. Secondo quanto apprende BlogSicilia a breve sarà firmato ed ufficializzato il decreto della giunta Anas che assegna le risorse alla grande opera palermitana.

Il progetto faraonico fu realizzato anni fa dall’Anas e accantonato definitivamente dalla Giunta Orlando nel 2016. A gennaio la Regione ha ripescato il progetto che dovrebbe rappresentare una alternativa alla Circonvallazione interna (viale Regione Siciliana) perennemente intasata dal traffico. Si tratta di un’arteria che di fatto sarà da collegamento tra l’autostrada A19 Palermo-Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo.

L’ok della Regione

Il nuovo progetto è stato approvato a gennaio dalla Giunta regionale guidata allora da Nello Musumeci. Si tratta di 19 chilometri di nuova tangenziale che dovrebbero collegare le due autostrade (A29 Palermo-Trapani e A19 Palermo-Catania). L’assessorato alle Infrastrutture lo ha sottoposto all’Anas per poterlo inserire nel nuovo contratto di programma da firmare entro giugno. Adesso arriva il decreto di finanziamento della progettazione esetuvia, un passo mimportante. L’opera – faraonica – secondo le prime stime, costerebbe poco meno di 1 miliardo di euro (869,6 milioni) e si svilupperà con un percorso quasi interamente in galleria.

La Pedemontana era uno dei 5 punti programmatici per la città di Palermo presentati da Saverio Romano ufficialmente il 9 novembre 2021. Allora le sue proposte vennero interpretate come la voglia di candidarsi a sindaco.

“L’Anas dispone già di uno studio di fattibilità sull’opera, che va solo aggiornato e portato a progetto” – scriveva Romano oltre un anno fa sull’onda dell’esasperazione dei palermitani per gli effetti della chiusura, in quei giorni, del Ponte Corleone.