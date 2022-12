Agrigento, sosta selvaggia di scooter e auto: 200 multe

Scooter parcheggiati ovunque e in barba ad ogni minima regola, auto in doppia sosta o posizionate in stalli dedicati ai mezzi a due ruote. La polizia locale di Agrigento ha elevato ben duecento multe nella sola giornata di ieri tra Porta di Ponte, piazza Aldo Moro e via Pirandello. Una vera e propria “strage” dovuta anche all’elevata presenza di studenti per il precetto natalizio delle scuole.