Bambino morto in incidente stradale a Menfi, assolto automobilista

Il gup del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha assolto, perché il fatto non sussiste, un uomo di 40 anni, originario di Palermo, dall’accusa di omicidio stradale. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Vaccaro, era finito a processo in seguito alla morte del piccolo di 7 anni deceduto in un incidente stradale il giorno di Ferragosto 2018. era alla guida della Ford Mondeo che, secondo quanto ipotizzato dall’accusa, non avrebbe dato la precedenza alla Nissan Qashai guidata dal padre del bimbo contro cui urto’, facendola finire contro le barriere della strada composte da alcuni tubi, uno dei quali trafisse la fiancata e il piccolo.

Il bambino e i suoi familiari, originari di Partanna ma residenti in provincia di Como, si trovavano in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Sono ancora da definire, invece, altre posizioni che riguardano dipendenti del comune di Menfi e del Libero Consorzio di Agrigento in merito alle condizioni stradali e della segnaletica.