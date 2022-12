Campobello di Licata, Comune: Attrezzature per la squadra di manutenzione

Con determina del dirigente del settore Lavori pubblici, il Comune ha deciso l’ acquisto di attrezzature per la squadra di manutenzioni. L’affidamento alla locale ditta 0mars, per la somma di 6 mila euro.

L’ente, altresì, ha proceduto all’acquisto di materiale elettrico, per 6 mila euro, dalla società Nuova Riel e alla fornitura di materiale di ferramenta per lavori di manutenzioni. E’ la ditta Gruttad’auria Marco interessata alla fornitura, per 6 mila euro.

Alla ditta Di Liberto l’affidamento per la fornitura di piante decorative Stelle di Natale per le festività natalizie, per la somma di euro 1.370

GIOVANNI BLANDA