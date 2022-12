Cattolica Eraclea, Ucciso con una coltellata al cuore dopo una discussione per futili motivi

. Omicidio a Cattolica Eraclea, nell’agrigentino, dove un muratore di cinquantadue anni – Carmelo Contarini – è stato assassinato in strada. Il delitto è avvenuto nei pressi di via Agrigento, poco dopo le tre del pomeriggio. I carabinieri hanno fermato un sospettato. Si tratta di un pensionato di sessantasei anni del paese. L’arma utilizzata per uccidere l’operaio è un coltello a serramanico. Sarebbe stato lui stesso a consegnarsi ai militari della locale stazione. Il luogo del delitto, infatti, è coperto dalle telecamere di videosorveglianza del comune che avrebbero ripreso la scena. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i militari della Compagnia di Agrigento. Presenti anche il procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, ed il sostituto Paola Vetro.