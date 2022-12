Siracusa: La Rosa confermato alla guida della Flc Cgil

Il segretario generale della Flc Cgil di Siracusa Gianni La Rosa continuerà a guidare l’organizzazione sindacale per un altro mandato. La Rosa è stato rieletto all’unanimità dai delegati del V congresso, che si è tenuto ieri, lunedì 19 dicembre, presso l’Eureka Palace.

“Ringrazio tutti per la rinnovata fiducia – dichiara – non nego di essere molto emozionato e di essere consapevole della responsabilità che comporta questo incarico. Ma non lesinerò alcuno sforzo affinché la Flc Cgil di Siracusa continui ad ottenere ottimi risultati. Un grazie particolare ad Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e a Paolo Italia, componente della segreteria regionale, per il costante supporto”.