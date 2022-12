Carabinieri Nas: sequestrate due tonnellate di patate non tracciate

I Carabinieri del Nas hanno sequestrato nel quartiere Oreto a Palermo, due tonnellate di patate del valore complessivo di circa 4.000 euro, per la commercializzazione, senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli ortaggi, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare. Le patate, provenienti dall’estero e prive di adeguate informazioni circa l’origine o eventuali trattamenti subiti, sono state trovate stoccate presso un deposito all’ingrosso di alimenti per rifornire negozi e ristoranti etnici.

Nel corso dei controlli è stata scoperta una cella frigorifera, destinata alla conservazione dei surgelati, senza aggiornare la registrazione sanitaria dell’esercizio ed a conclusione dell’attività ispettiva il titolare è stato multato con 2.500 e segnalata la presenza del magazzino alle autorità amministrative e sanitarie.