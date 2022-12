Marianna Caronia: Con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture l’attenzione verso la Sicilia è alta

“Con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture l’attenzione verso la Sicilia è alta. Lo dimostra oggi il via libera al finanziamento per l’Alta Velocità sulla rete ferroviaria Palermo-Catania, nell’ambito di uno stanziamento che riguarda anche la Salerno-Reggio Calabria per complessivi 4,5 miliardi di euro. Sono certa che l’azione congiunta tra i governi regionali e nazionali, nei quali la Lega ha un ruolo fondamentale in seno alle maggioranze degli esecutivi Meloni e Schifani, consentirà anche la realizzazione dell’opera epocale rappresentata dal Ponte nello stretto di Messina”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.