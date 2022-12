Violenza sessuale su minorenne, arrestato 64enne

Violenza sessuale ai danni di una minorenne. Con questa accusa i carabinieri della Stazione di Acate hanno rintracciato uno straniero 64 anni, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari.

I fatti risalgono al giugno 2022 e sono partite dalla denuncia del genitore della vittima per abusi che sarebbero stati compiuti da un uomo convivente nella medesima abitazione familiare. In particolare, la minorenne, quando si e’ trovata sola in casa con l’indagato, e’ stata piu’ volte palpeggiata e costretta a subire atti sessuali; riuscendo poi a fuggire dall’abitazione per chiamare in aiuto il padre. Le indagini e le attivita’ tecniche hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico dell’uomo.