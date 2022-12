Agrigento, circa un milione di euro per un centro antiviolenza in un bene confiscato

Dal Pnrr al Comune di Agrigento circa un milione di euro, €999.380, per il progetto “Non ti lasciamo sola“, per un importo di €999.380, a valere sull’Avviso pubblico da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 – Inclusione sociale- Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea NextGeneration.

” “Non ti lasciamo sola” sarà un punto di riferimento per chiunque sia vittima di violenza, in particolare domestica”, dichiara il primo cittadino Miccichè. Sarà realizzato un Centro antiviolenza a cui potersi rivolgere per un sostegno psicologico, legale e assistenziale che prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza emergenziale in cui risiedere, in caso di necessità, lontano dalle mura domestiche.

Nello stesso tempo, poichè l’edificio dove nasceranno le due strutture è un bene confiscato alla mafia, si valorizzerà un immobile sottratto alla criminalità organizzata. Ringrazio gli uffici e l’ex assessore Roberta Lala”, ha concluso il sindaco.