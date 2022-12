Legambiente Sicilia sostiene la missione di Biagio Conte: devoluti 4 mila euro

Legambiente Sicilia a sostegno della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, la cittadella dei poveri che accoglie oltre 600 persone in dieci comunità attive in Sicilia. Grazie alla campagna ‘Amore per il territorio’ e alla raccolta fondi realizzata con la distribuzione dei panettoni Fiasconaro è stato possibile devolvere 4mila euro, per offrire un piccolo aiuto alla Missione, oggi in grande difficoltà a causa del caro-energia L’iniziativa di Legambiente Sicilia, giunta alla sua nona edizione, anche quest’anno ha coinvolto numerosi circoli siciliani ma anche d’oltre Stretto, che hanno distribuito i panettoni ai propri soci e simpatizzanti, come pure diverse aziende che – condividendone in pieno spirito e finalità – hanno aderito acquistando i panettoni per farne dono ai propri dipendenti.

“La solidarietà di ogni realtà associativa o di gruppi come Legambiente apre orizzonti di speranza e di pace nella nostra società”, dice Riccardo Rossi, portavoce della Missione Speranza e Carità, che mercoledì scorso insieme a padre Giuseppe Vitrano, responsabile della Missione, ha accolto Claudia Casa, referente di Legambiente Sicilia per l’iniziativa, e Vanessa Rosano, neo direttrice regionale dell’associazione, nella sede della Missione di via Decollati di PALERMO.

“Fin dall’avvio, nel dicembre del 2014, abbiamo ritenuto che questa campagna, oltre a promuovere la passione per i sapori della terra, il rispetto dei tempi della natura, l’amore per la bellezza e la qualità dei nostri territori – spiega Claudia Casa -, dovesse tenere al centro il valore importantissimo della solidarietà. Ogni anno abbiamo individuato una causa solidale comune, alla quale devolvere la parte più consistente del ricavato derivante dalla distribuzione di questi panettoni che finiscono quindi per essere buoni due volte”.