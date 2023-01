Capodanno, vandali in azione nella Cattedrale di Agrigento

Notte di capodanno movimentata nel centro storico di Agrigento. Presa di mira la Cattedrale di San Gerlando dove ignoti hanno distrutto i vasi, gli scalini e alcuni tratti della scalinata bruciati in seguito ai vari petardi fatti esplodere.

“Queste sono immagini da non voler vedere mai”, dichiara il Movimento Culturale Il Centro Storico di Agrigento che ha postato alcune immagini dell’episodio. “Certamente chi ha commesso un gesto così vergognoso non è fuori dalla zona. Forse qualcuno non sa che su un’area di un bene monumentale non si può intervenire con semplici prodotti anche se parte della materia è recente. Purtroppo i petardi sono stati fatti esplodere nell’aria di cantiere sotto il colle della cattedrale dove ci sono i mezzi per la messa in sicurezza. Detto così sembra dire nulla, ma se analizziamo attentamente, solo per un istante ciò che poteva succedere la domanda sorge spontanea… di chi è la colpa?Fortunatamente o miracolosamente (avendo visto le immagini) sul versante nulla è accaduto”.

Ci auguriamo che qualcuno, grandi e piccoli (autori di questo gesto che non trova definizione) possa capire il danno che è stato commesso non alla chiesa ma all’intera comunità. Certamente in una Città civile e a vocazione turistica questo sarà lo scenario che presenteremo ai visitatori oltre la sosta selvaggia”, concludono nella nota.