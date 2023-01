Sanità. Proroga per laboratori analisi in via di aggregazione

I laboratori d’analisi siciliani più piccoli, che hanno in corso l’iter di aggregazione per raggiungere il minimo delle 200 mila prestazioni annue previste dalla normativa, potranno adempiere a tale obbligo entro il 30 giugno 2023.

Lo prevede un emendamento approvato stasera all’ARS a firma di deputati di tutti i gruppi parlamentari, fra cui quelli del gruppo di Forza Italia.

“Si tratta di una norma che non comporta alcuna spesa per la Regione – affermano Stefano Pellegrino e Riccardo Gennuso, fra i firmatari del provvedimento – che renderà più agevole per i laboratori più piccoli l’adempimento di un iter burocratico complesso senza sottrarre tempo ed energie alla fondamentale attività diagnostica. Un modo anche per riconoscere il valore del lavoro svolto da queste strutture nel periodo della pandemia a supporto del sistema sanitario regionale, alleggerendo il carico di esami e tamponi connessi al Covid.”