Bimba di 4 anni travolta ed uccisa da auto

Una bambina è morta investita da un’auto a Termini Imerese, in contrada Chiarera in via Alessandro Manzo; è stata travolta mentre usciva da un cancello.

I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino dove è stato constatato il decesso.

Qui i medici hanno fatto di tutto per salvarla. Ma è morta.

A travolgere con l’auto e uccidere Patrizia Rio, 4 anni, è stata una donna di 51 anni alla guida di una Fiat 600 che percorreva via Alessandro Manzoni, a Termini Imerese.

La donna si è trovata davanti la bambina, appena uscita da un cancello.

Le responsabilità saranno accertate dagli agenti della polizia municipale. La piccola è stata soccorsa dai parenti e portata in ospedale al Cimino. Il 118 non è intervenuto.

Per tutto il pomeriggio nel pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione.

Parenti e amici si sono riversati nell’area di emergenza dell’ospedale.

Impegnati carabinieri e polizia per cercare di gestire la tensione.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che stanno accertando le responsabilità.