Comitini, ladri svaligiano casa: portati via elettrodomestici e biciclette

Colpo in contrada Fiumarazza, nelle campagne di Comitini. I ladri sono riusciti ad entrare in un’abitazione, di proprietà di una impiegata statale residente ad Aragona, portando via tre costose biciclette e gli elettrodomestici. Il danno, secondo una prima stima, ammonta a circa 8 mila euro.

I malviventi hanno agito nella giornata dell’11 gennaio, forse sapendo di non trovare nessuno. L’abitazione, infatti, è occupata soltanto nel periodo estivo.

Portate via tre costose biciclette, un forno, una lavatrice, una lavastoviglie e diversi attrezzi da giardinaggio. A fare la scoperta è stata la sessantaseienne che ha denunciato tutto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai responsabili.