Moto contro palo della segnaletica, morto 38enne

Un uomo di 38 anni di Rosolini, Salvatore Gennaro, e’ morto in un incidente stradale avvenuto in nottata sulla statale 115 tra Siracusa e Ragusa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo che si sarebbe ribaltato. Dopo l’allarme dato da un automobilista in transito su quel tratto di strada, sono arrivati i soccorsi ma per il 38enne non c’era piu’ nulla da fare.