Campobello di Licata, in scena “La cavalleria rusticana” di Giovanni Verga

Decima edizione del Festival del teatro Libero “Fratelli di Scena” a Campobello di Licata. Sabato 7 gennaio, alle ore 20,30, presso l’auditorium “Graci” del centro polivalente, in scena “La cavalleria rusticana” di Giovanni Verga, per la regia di Mario Sorbello, a cura della compagnia “Mario Sorbello” di Catania. Il Festival, nato dieci anni fa da un’idea di Lillo Ciotta, ha visto esibire sul palcoscenico dell’auditorium “prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata le migliori compagnie amatoriali siciliane. L’organizzazione e curata dall’associazione “Il Covo degli Artisti A.P.S.” in collaborazione con il Comune di Campobello di Licata, la U.I.L.T. Sicilia, la “Helios Artisti Associati”, l’Athena Club di Ravanusa, l’ A.C.S.I. Agrigento, la Regione Siciliana. La direzione artistica è affidata a Lillo Ciotta. “Quest’anno vogliamo festeggiare i primi 10 anni del Festival proponendo al nostro affezionato pubblico artisti e spettacoli di alto livello qualitativo – dice il direttore artistico -. Il cartellone presenta spettacoli di vario genere realizzati da artisti provenienti da diverse parti d’ Italia professionisti e non. Questa scelta ci dà la possibilità di sostenere e promuovere sempre il teatro amatoriale e, nel contempo, di portare sul nostro palcoscenico anche spettacoli e artisti professionisti di eccellenti qualità artistiche”. Il 21 Gennaio il prossimo appuntamento con la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie (Benevento) in “Tra preti per una besciamella”.

Giovanni Blanda