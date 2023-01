Bilancio consolidato del Comune di Palermo, Csa-Cisal e Cgil Fp: “Stabilizzati 54 assistenti sociali e via libera all’aumento delle ore, straordinario risultato”

“L’approvazione del bilancio consolidato del Comune di

Palermo, avvenuta ieri sera a Sala delle Lapidi, è un risultato

straordinario per la città e per i lavoratori: nonostante i tempi

contingentati, il via libera arrivato all’ultimo giorno consentirà di

stabilizzare 54 assistenti sociali e 7 rendicontatori, di procedere

all’aumento delle ore per i part-time e di salvare alcuni fondi che

potranno essere utilizzati in tempi brevi. Siamo stati a Palazzo delle

Aquile fino all’ultimo e abbiamo seguito passo dopo passo un iter che

rischiava di non andare a buon fine: grazie al nostro contributo e al

senso di responsabilità dell’Amministrazione attiva e delle forze

politiche di maggioranza e opposizione, oggi possono festeggiare non

solo i lavoratori ma l’intera città che avrà più servizi. Un ottimo

inizio d’anno”. Lo dicono Nicolò Scaglione e Giuseppe Badagliacca del

Csa-Cisal e Lillo Sanfratello di Cgil Fp.