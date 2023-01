Ribera, 43enne morto in incidente stradale

Un quarantatreenne di Ribera, Gaetano Bordonaro, è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto due giorni fa in piazza Zamenhof. L’uomo, molto conosciuto nella comunità crispina per il bar di famiglia che gestiva, lascia moglie e figli.

Bordonaro era stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche e purtroppo non ce l’ha fatta. L’incidente stradale autonomo è avvenuto alle prime luci dell’alba dell’altro ieri. L’uomo era alla guida di una Nissan X-Trail quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo andandosi a schiantare prima contro un muro di un’abitazione e successivamente contro due auto in sosta.

Il forte boato ha svegliato i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente, incastrato tra le lamiere, dall’abitacolo. Poi la corsa in ambulanza direttamente al nosocomio palermitano. Oggi la tragica notizia. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che circolano sui social e tutta la comunità di Ribera si stringe intorno al dolore dei familiari.